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Луч Минск - Неман Гродно

Чемпионат Белоруссии - 11 июня 2018

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Луч Минск – Неман Гродно на Eurosport.ru! 11 июня 2018 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ivan Bionchik или Igor Kovalevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч Минск и Неман Гродно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Луч Минск и Неман Гродно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

