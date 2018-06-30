Неман Гродно
    -
    20:45
    30.06.18
    Стадион "Неман"
    Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 14
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Неман Гродно - Минск
      Чемпионат Белоруссии - 30 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Минск на Eurosport.ru! 30 июня 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Igor Kovalevich или Alexandr Lukhvich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Неман Гродно и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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