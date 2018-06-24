Слуцк
    -
    16:45
    24.06.18
    Динамо Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 13
      Календарь
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      Онлайн
      Слуцк - Динамо Минск
      Чемпионат Белоруссии - 24 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Динамо Минск на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitaliy Pavlov или Сергей Гуренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Динамо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слуцк и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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