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БАТЭ - Шахтер Солигорск

Чемпионат Белоруссии - 24 июня 2018

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Шахтер Солигорск на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Олег Дулуб или Марек Зуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Шахтер Солигорск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Шахтер Солигорск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

