Луч Минск
    -
    20:45
    24.06.18
    Торпедо Жодино
      Чемпионат Белоруссии • Тур 13
      Календарь
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      Онлайн
      Луч Минск - Торпедо Жодино
      Чемпионат Белоруссии - 24 июня 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Луч Минск – Торпедо Жодино на Eurosport.ru! 24 июня 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Bionchik или Олег Кубарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч Минск и Торпедо Жодино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Луч Минск и Торпедо Жодино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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