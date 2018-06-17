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Шахтер Солигорск - Луч Минск

Чемпионат Белоруссии - 17 июня 2018

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Шахтер Солигорск – Луч Минск на Eurosport.ru! 17 июня 2018 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марек Зуб или Ivan Bionchik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Солигорск и Луч Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шахтер Солигорск и Луч Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

