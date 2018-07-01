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Динамо Минск - Днепр Могилев

Чемпионат Белоруссии - 1 июля 2018

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Днепр Могилев на Eurosport.ru! 1 июля 2018 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сергей Гуренко или Vyacheslav Levchuk? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Днепр Могилев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Динамо Минск и Днепр Могилев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

