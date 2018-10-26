Днепр Могилев
    -
    18:00
    26.10.18
    Слуцк
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Днепр Могилев - Слуцк
      Чемпионат Белоруссии - 26 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Днепр Могилев – Слуцк на Eurosport.ru! 26 октября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vyacheslav Levchuk или Vitaliy Pavlov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Днепр Могилев и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Днепр Могилев и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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