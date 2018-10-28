Динамо Минск
    -
    17:00
    28.10.18
    Трактор
    Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Минск - Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии - 28 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Динамо-Брест на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Гуренко или Marcel Licka? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Динамо-Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Минск и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0