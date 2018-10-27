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- 2-ой тайм
- Дубаич82'
- Дубаич73'
- Дубаич53'
- 1-ый тайм
- Лебедев43'
- Федянин21'
Перед матчем
Онлайн
Городея - Смолевичи
Чемпионат Белоруссии - 27 октября 2018
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Городея – Смолевичи на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Яромко или Aleksandr Brazevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Городея и Смолевичи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Городея и Смолевичи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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