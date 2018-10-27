Городея
Завершено
0
4
-
1
0
16:00
27.10.18
Смолевичи
Чемпионат Белоруссии • Тур 26
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Городея
  • Дубаич
    82'
  • Дубаич
    73'
  • Дубаич
    53'
  • 1-ый тайм
  • Городея
  • Лебедев
    43'
  • Федянин
    21'
Перед матчем

Онлайн
Городея - Смолевичи
Чемпионат Белоруссии - 27 октября 2018

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Городея – Смолевичи на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Яромко или Aleksandr Brazevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Городея и Смолевичи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Городея и Смолевичи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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