Неман Гродно
    2-ой тайм
    0
    -
    0
    18:00
    27.10.18
    Стадион "Неман"
    Луч Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 26
      Календарь
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      Онлайн
      Неман Гродно - Луч Минск
      Чемпионат Белоруссии - 27 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Неман Гродно – Луч Минск на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Igor Kovalevich или Ivan Bionchik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Неман Гродно и Луч Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Неман Гродно и Луч Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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