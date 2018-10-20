БАТЭ Борисов
    -
    17:00
    20.10.18
    Борисов-Арена
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 25
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      БАТЭ - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 20 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Городея на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Бага или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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