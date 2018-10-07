Ислочь
    -
    14:30
    07.10.18
    БАТЭ Борисов
      Чемпионат Белоруссии • Тур 24
      Календарь
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      Ислочь - БАТЭ
      Чемпионат Белоруссии - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitali Zhukovski или Алексей Бага? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ислочь и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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