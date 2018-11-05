Смолевичи
    -
    15:00
    05.11.18
    Гомель
      Чемпионат Белоруссии • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Смолевичи - Гомель
      Чемпионат Белоруссии - 5 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Смолевичи – Гомель на Eurosport.ru! 5 ноября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Aleksandr Brazevich или Владислав Геращенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Смолевичи и Гомель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Смолевичи и Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0