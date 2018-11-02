Минск
    -
    15:00
    02.11.18
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 27
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      Минск - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 2 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Минск – Городея на Eurosport.ru! 2 ноября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Alexandr Lukhvich или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Минск и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Минск и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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