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Суперкубок Белоруссии во второй раз в истории выиграл не БАТЭ

Суперкубок Белоруссии во второй раз в истории выиграл не БАТЭ
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Постарались ребята из «Динамо-Брест».

В матче за Суперкубок Белоруссии «Динамо-Брест» со счетом 2:1 выиграло у БАТЭ.

По ходу игры «Динамо» вело в счете с преимуществом в 2 мяча. БАТЭ отыграл один гол только на 93-й минуте.

  • Брестское «Динамо» впервые в истории выиграло Суперкубок страны.
  • Суперкубок Белоруссии разыгрывается с 2010 года. БАТЭ упускал трофей всего один раз – в поединке с «Гомелем» в 2012 году.

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Фото: Matchday.ua

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