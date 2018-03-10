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Суперкубок Белоруссии во второй раз в истории выиграл не БАТЭ
Постарались ребята из «Динамо-Брест».
В матче за Суперкубок Белоруссии «Динамо-Брест» со счетом 2:1 выиграло у БАТЭ.
По ходу игры «Динамо» вело в счете с преимуществом в 2 мяча. БАТЭ отыграл один гол только на 93-й минуте.
- Брестское «Динамо» впервые в истории выиграло Суперкубок страны.
- Суперкубок Белоруссии разыгрывается с 2010 года. БАТЭ упускал трофей всего один раз – в поединке с «Гомелем» в 2012 году.
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Фото: Matchday.ua
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