«Если закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить». Марадона прилетел в Белоруссию

Новый председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона прилетел в Белоруссию. Из аэропорта аргентинец сразу отправился на пресс-конференцию.

«В первую очередь хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках.

Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение. Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента клуба. Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать. Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – цитирует Марадону «Прессбол».

К середине чемпионата Белоруссии-2018 брестское «Динамо» занимает шестое место.

В активе команды 25 очков после 15 матчей.

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