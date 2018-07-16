Getty Images

«Если закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить». Марадона прилетел в Белоруссию

«Если закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить». Марадона прилетел в Белоруссию
Eurosport

1 час назад

В реальность происходящего не верится, даже если долго смотреть на фото.

Новый председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона прилетел в Белоруссию. Из аэропорта аргентинец сразу отправился на пресс-конференцию.

«В первую очередь хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках.

Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение. Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента клуба. Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать. Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – цитирует Марадону «Прессбол».

  • К середине чемпионата Белоруссии-2018 брестское «Динамо» занимает шестое место.
  • В активе команды 25 очков после 15 матчей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Белоруссии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Модрич, Черышев и еще 9 машин в лучшем составе ЧМ-2018

04:03
Популярные видео
Аксель Неймара, пенальти Смолова и еще 3 главных провала ЧМ-2018
3 983 просмотров7 ч
«Он член одного из гельзенкирхенских теннисных клубов». Футболисты, в которых живет любовь к теннису
 546 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться