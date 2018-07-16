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«Если закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить». Марадона прилетел в Белоруссию
В реальность происходящего не верится, даже если долго смотреть на фото.
Новый председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона прилетел в Белоруссию. Из аэропорта аргентинец сразу отправился на пресс-конференцию.
«В первую очередь хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках.
Благодарю «Динамо» за то, что клуб сделал мне это предложение. Когда я с «Аль-Фуджейрой» не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили позицию президента клуба. Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.
Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать. Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили», – цитирует Марадону «Прессбол».
- К середине чемпионата Белоруссии-2018 брестское «Динамо» занимает шестое место.
- В активе команды 25 очков после 15 матчей.