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Милевский и Марадона обнялись на поле. Легендарная встреча, которая сгенерирует миллион мемов

Милевский и Марадона обнялись на поле. Легендарная встреча, которая сгенерирует миллион мемов
Eurosport

17 мин. назад

Встреча великих.

На представлении Диего Марадоны в качестве президента брестского «Динамо» легендарный аргентинец поприветствовал Артема Милевского, который присоединился к команде год назад.

Два выдающихся футболиста обнялись и сгенерировали повод для мемов.

  • Брестское «Динамо» – восьмой клуб Милевского. До него были «Борисфен», киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордия» и «Тосно».
  • Марадона до приезда в Белоруссию тренировал «Аль-Фуджайру» из ОАЭ.

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