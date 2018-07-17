Милевский и Марадона обнялись на поле. Легендарная встреча, которая сгенерирует миллион мемов
Встреча великих.
На представлении Диего Марадоны в качестве президента брестского «Динамо» легендарный аргентинец поприветствовал Артема Милевского, который присоединился к команде год назад.
Два выдающихся футболиста обнялись и сгенерировали повод для мемов.
- Брестское «Динамо» – восьмой клуб Милевского. До него были «Борисфен», киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордия» и «Тосно».
- Марадона до приезда в Белоруссию тренировал «Аль-Фуджайру» из ОАЭ.
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