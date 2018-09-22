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На 53-м году жизни умер президент БАТЭ. Он за 22 года сделал из заводской команды клуб ЛЧ
Вечная память.
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский скоропостижно скончался в субботу на 53-м году жизни.
Точная причина смерти Капского не называется. «К сожалению, сегодня в 11:00 сердце Анатолия Анатольевича перестало биться. От лица болельщиков выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Капского», – говорится в сообщении белорусского клуба.
«О вкладе этого человека в белорусский футбол можно говорить бесконечно: все успехи БАТЭ – его заслуга. Капский дышал своим детищем, всегда стоял грудью за игроков и тренеров, поэтому и был столь успешен», – добавляется в сообщении.
- БАТЭ – 14-кратный чемпион Белоруссии, трехкратный обладатель Кубка страны, многократный участник группового этапа Лиги чемпионов.
- Капский был одним из инициаторов создания БАТЭ, который был основан 12 апреля 1996 года.
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