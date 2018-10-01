БАТЭ забил шедевральный гол «Динамо», как только зрители встали почтить память создателя клуба
Разве можно не быть романтиком в футболе?
В 23-м туре чемпионата Белоруссии БАТЭ победил «Динамо» Минск – 2:1.
Белорусское класико началось удачно для минчан: Кехинде Фатаи открыл счет на 20-й минуте. Но во втором тайме борисовчане взялись за дело. На 53-й минуте Станислав Драгун поймал отскок и метров с 35 разбомбил девятку гостей. Это произошло именно в тот момент, когда болельщики клуба начали акцию в память о президенте клуба Анатолии Капском.
- Анатолий скоропостижно скончался 22 сентября 2018-го на 53-м году.
- Капский – один из инициаторов создания БАТЭ, основанного 12 апреля 1996 года.
- Второй гол в ворота «Динамо» забил Денис Поляков.
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