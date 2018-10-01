Будни чемпионата Брестской области: футболист сломал нос судье и получил пожизненный бан

Матч чемпионата Брестской области между «Кречетом» и «Нивой» был прерван на 25-й минуте, после того как игрок хозяев Сергей Гриневич напал на арбитра из-за показанной ему красной карточки и сломал судье нос.

К этому моменту гости уже вели со счетом 1:0. По итогам игры футболиста пожизненно дисквалифицировали, сообщает группа турнира в соцести «Вконтакте».

Клуб Гриневича тоже пострадал: «Кречету» в матче засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Победители чемпионата Брестской области попадают в третий по силе дивизион Белоруссии.

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