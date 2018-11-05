БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии
Главный вопрос года снят.
4 ноября БАТЭ в родном Борисове победил «Неман» со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом Белоруссии-2018. Чемпионский гол на 88-й минуте забил Евгений Березкин.
С 69 очками за три тура до финиша сезона БАТЭ стал недосягаемым для «Шахтера» из Солигорска, идущего вторым с 55 баллами.
- В 27 турах чемпион Белоруссии добился 22 побед при 3 ничьих и 2 поражениях.
- 21 ноября БАТЭ встретится с «Шахтером» в потерявшем ключевое турнирное значение матче.
- Клуб из Борисова стал чемпионом Белоруссии в 15-й раз в истории и в 13-й раз подряд.
(Фото: официальный твиттер Белорусской федерации футбола)
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