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БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии

БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии
Eurosport

1 час назад

Главный вопрос года снят.

4 ноября БАТЭ в родном Борисове победил «Неман» со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом Белоруссии-2018. Чемпионский гол на 88-й минуте забил Евгений Березкин.

С 69 очками за три тура до финиша сезона БАТЭ стал недосягаемым для «Шахтера» из Солигорска, идущего вторым с 55 баллами.

  • В 27 турах чемпион Белоруссии добился 22 побед при 3 ничьих и 2 поражениях.
  • 21 ноября БАТЭ встретится с «Шахтером» в потерявшем ключевое турнирное значение матче.
  • Клуб из Борисова стал чемпионом Белоруссии в 15-й раз в истории и в 13-й раз подряд.

(Фото: официальный твиттер Белорусской федерации футбола)

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