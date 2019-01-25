РУВД задержало воспитанника минского «Динамо» – он гонял по встречке и нарушил на 7 лет лишения прав

19-летний воспитанник минского «Динамо» и сын тренера Александра Лухвича Илья задержан местным РУВД за многочисленные нарушения ПДД.

Сайт AUTO.TUT.BY подсчитал, что всеми парковками в неположенном месте, мигалками, «шашечками», ездой по тротуарам и встречке Илья нарушил правила в общей сложности на 7 лет лишения прав и 2 тысячи долларов штрафов. Паренек был замечен за рулем двух автомобилей – BMW линейки X и Infiniti FX.

Хронологию экстремальной езды можно проследить в сторис футболиста, где тот беззастенчиво делится с подписчиками всеми подвигами на дорогах.

Езда с мигалкой.

Или по обочине.

И по встречной полосе. С пересечением двойной сплошной.

«Блатной» паркинг.

«Провел здесь [в отделении минского РУВД] уже два часа. Илью задержали. За что – пока не могу понять, причину не объяснили. Вероятно, из-за роликов в инстаграме. Что именно ему вменяют, мне пока неизвестно. К сыну не пускают. Кроме того, арестовали Infiniti», – рассказал Sports.ru отец Ильи Александр Лухвич.

Также известно, что центральный районный отдел СК в Минске возбудил уголовное дело в отношении Ильи по ст. 209 УК «Мошенничество». Ему вменяют незаконные махинации, связанные с продажей мобильных телефонов. Вместе с ним по этому делу проходит 18-летняя студентка, которая, по версии следствия, учится в Академии МВД. Об этом сообщают «Белорусские новости».

В 2018 году Александр Лухвич работал старшим тренером «Минска».

Илья Лухвич – воспитанник академии, в прошлом сезоне играл за минский «Луч».

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