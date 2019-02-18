Филипенко: «Мажоры и дети депутатов не пойми что творят, но за футболистов зацепиться безопаснее»

Защитник борисовского БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал историю с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отбывающими арест в СИЗО до 8 апреля.

«Даже у нас были примеры, когда ребята-футболисты выходили из караоке, подрались, а потом тоже сидели в СИЗО три месяца. Один из минского «Динамо», помню. Да, так бывает, но то же самое происходит и с представителями других профессий.

Все зависит от воспитания каждого человека. Нельзя, например, набрасываться на всех представителей профессии, если один человек когда-то с кем-то вел себя плохо. А сейчас вокруг футболистов происходит какая-то особенная чернота, будто ничего другого рядом нет. Мажоры на тачках кого-то давят, дети депутатов не пойми чего творят, но за футболиста зацепиться проще и безопаснее всего. Те же Кокорин с Мамаевым поступили плохо, но это была обычная драка, держать за которую 6 месяцев в СИЗО – просто бред. Как любой нормальный человек осуждаю ребят, но желаю им суметь вернуться в футбол», – цитирует спортсмена «Чемпионат».

Павел Мамаев реинкарнировал карьеру футболиста в СИЗО и провел там первый матч. А мы сделали его тактический анализ.

6 февраля Тверской суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста Мамаева и Кокорина до 8 апреля.

Мужчины являются фигурантами дела по 2 статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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