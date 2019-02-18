Артем Милевский – об отношении к геям: «Не очень, если честно. Они разговаривают как-то по-другому»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал об отношении к геям.

«Так себе. Не очень, если честно. Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок.

В футболе геев я не встречал. Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре. Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, то они постоянно уходили из одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю», – сказал Милевский.

Бондар – экс-защитник киевского «Динамо».

Ранее Милевский выступал за киевское «Динамо», а еще за «Тосно, «Газиантепспор», «Хайдук», «РНК Сплит» и «Конкордию».

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме