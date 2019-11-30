Гомель
    Завершено
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    2:00
    30.11.19
    Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 30
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      Гомель - Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии - 30 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Гомель – Торпедо Минск на Eurosport.ru! 30 ноября 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Меркулов или Uladzimir Niavinski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гомель и Торпедо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гомель и Торпедо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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