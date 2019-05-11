Дняпро Могилев
    Завершено
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    0
    -
    3
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    17:00
    11.05.19
    Неман Гродно
    Чемпионат Белоруссии • Тур 7
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Неман Гродно
    • Yablonskiy
      70'
    • Евдокимов
      46'
    • 1-ый тайм
    • Неман Гродно
    • Yablonskiy
      35'
    Перед матчем

    Онлайн
    Дняпро Могилев - Неман Гродно
    Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Дняпро Могилев – Неман Гродно на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Ivan Bionchik или Igor Kovalevich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дняпро Могилев и Неман Гродно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Дняпро Могилев и Неман Гродно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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