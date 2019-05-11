Торпедо Жодино
Завершено
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-
0
0
20:45
11.05.19
Слуцк
    Чемпионат Белоруссии • Тур 7
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Торпедо Жодино
    • Слуцк
    • Nikolaevich
      84'
    Перед матчем

    Онлайн
    Торпедо Жодино - Слуцк
    Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо Жодино – Слуцк на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Олег Кубарев или Vitaliy Pavlov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо Жодино и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Торпедо Жодино и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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