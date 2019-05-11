Ислочь
Завершено
0
2
-
1
0
15:00
11.05.19
Энергетик-БГУ
Чемпионат Белоруссии • Тур 7
Календарь
  • 1-ый тайм
  • Ислочь
  • Шкурдюк
    39'
  • Yansane
    33'
  • Комаровский
    32'
Перед матчем

Онлайн
Ислочь - Энергетик-БГУ
Чемпионат Белоруссии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Vitali Zhukovski или Vladimir Belyavski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ислочь и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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