Ислочь
    Завершено
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    17:00
    15.09.19
    Шахтер Солигорск
    Чемпионат Белоруссии • Тур 21
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Ислочь
    • Шахтер Солигорск
    • Бакай
      65'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ислочь - Шахтер Солигорск
    Чемпионат Белоруссии - 15 сентября 2019

    Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Шахтер Солигорск на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Vitali Zhukovski или Сергей Ташуев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Шахтер Солигорск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ислочь и Шахтер Солигорск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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