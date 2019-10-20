Динамо-Брест
    -
    19:00
    20.10.19
    Областной спортивный комплекс Брестский
    Слуцк
      Чемпионат Белоруссии • Тур 25
      Календарь
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      Онлайн
      Динамо-Брест - Слуцк
      Чемпионат Белоруссии - 20 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – Слуцк на Eurosport.ru! 20 октября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марцел Личка или Vitaliy Pavlov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Брест и Слуцк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо-Брест и Слуцк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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