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БАТЭ - Ислочь

Чемпионат Белоруссии - 3 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Ислочь на Eurosport.ru! 3 ноября 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алексей Бага или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Ислочь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

