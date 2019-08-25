Торпедо-БелАЗ
    -
    16:45
    25.08.19
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 19
      Календарь
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      Онлайн
      Торпедо-БелАЗ - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 25 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо-БелАЗ – Городея на Eurosport.ru! 25 августа 2019 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кубарев или Сергей Яромко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо-БелАЗ и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо-БелАЗ и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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