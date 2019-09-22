Гомель
    -
    17:00
    22.09.19
    Динамо Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 22
      Календарь
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      Онлайн
      Гомель - Динамо Минск
      Чемпионат Белоруссии - 22 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Гомель – Динамо Минск на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Меркулов или Сергей Гуренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гомель и Динамо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гомель и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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