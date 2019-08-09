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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь

Чемпионат Белоруссии - 9 августа 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо-БелАЗ – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Олег Кубарев или Mikhail Martinovich? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо-БелАЗ и Славия-Мозырь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торпедо-БелАЗ и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

