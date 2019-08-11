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БАТЭ - Энергетик-БГУ

Чемпионат Белоруссии - 11 августа 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 11 августа 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алексей Бага или Vladimir Belyavski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

