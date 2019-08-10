Дняпро Могилев
    -
    18:45
    10.08.19
    Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии • Тур 17
      Календарь
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      Дняпро Могилев - Динамо-Брест
      Чемпионат Белоруссии - 10 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Дняпро Могилев – Динамо-Брест на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ivan Bionchik или Марцел Личка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дняпро Могилев и Динамо-Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дняпро Могилев и Динамо-Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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