Витебск
    -
    19:30
    16.09.19
    Гомель
      Чемпионат Белоруссии • Тур 21
      Календарь
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      Онлайн
      Витебск - Гомель
      Чемпионат Белоруссии - 16 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Витебск – Гомель на Eurosport.ru! 16 сентября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ясинский или Алексей Меркулов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витебск и Гомель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витебск и Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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