Славия-Мозырь
Завершено
0
2
-
2
0
15:00
15.09.19
Энергетик-БГУ
Чемпионат Белоруссии • Тур 21
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Славия-Мозырь
  • Sadovskiy
    63'
  • 1-ый тайм
  • Славия-Мозырь
  • Нар
    42'
  • Чухлей (P)
    35'
  • Shkurin
    5'
Перед матчем

Онлайн
Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ
Чемпионат Белоруссии - 15 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Mikhail Martinovich или Vladimir Belyavski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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