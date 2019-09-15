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- 2-ой тайм
- Sadovskiy63'
- 1-ый тайм
- Нар42'
- Чухлей (P)35'
- Shkurin5'
Перед матчем
Онлайн
Славия-Мозырь - Энергетик-БГУ
Чемпионат Белоруссии - 15 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Славия-Мозырь – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 15 сентября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Mikhail Martinovich или Vladimir Belyavski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Славия-Мозырь и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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