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Торпедо Минск - Торпедо-БелАЗ

Чемпионат Белоруссии - 30 августа 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо Минск – Торпедо-БелАЗ на Eurosport.ru! 30 августа 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Uladzimir Niavinski или Олег Кубарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо Минск и Торпедо-БелАЗ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торпедо Минск и Торпедо-БелАЗ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

