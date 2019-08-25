Динамо Минск
    Прервано
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    1:00
    25.08.19
    Трактор
    Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 19
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      Динамо Минск - Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии - 25 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо Минск – Торпедо Минск на Eurosport.ru! 25 августа 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Гуренко или Uladzimir Niavinski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Минск и Торпедо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Минск и Торпедо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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