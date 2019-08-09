Ислочь
    -
    19:45
    09.08.19
    Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 17
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ислочь - Торпедо Минск
      Чемпионат Белоруссии - 9 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Торпедо Минск на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vitali Zhukovski или Uladzimir Niavinski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Торпедо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ислочь и Торпедо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0