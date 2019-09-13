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Дняпро Могилев - Торпедо Минск

Чемпионат Белоруссии - 13 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Дняпро Могилев – Торпедо Минск на Eurosport.ru! 13 сентября 2019 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ivan Bionchik или Uladzimir Niavinski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дняпро Могилев и Торпедо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дняпро Могилев и Торпедо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

