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Городея - Динамо Минск
Чемпионат Белоруссии - 18 августа 2019
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Городея – Динамо Минск на Eurosport.ru! 18 августа 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Яромко или Сергей Гуренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Городея и Динамо Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Городея и Динамо Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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