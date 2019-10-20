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Торпедо-БелАЗ - Ислочь

Чемпионат Белоруссии - 20 октября 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо-БелАЗ – Ислочь на Eurosport.ru! 20 октября 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Олег Кубарев или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо-БелАЗ и Ислочь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торпедо-БелАЗ и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

