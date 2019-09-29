Витебск
    -
    17:00
    29.09.19
    Ислочь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 23
      Календарь
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      Онлайн
      Витебск - Ислочь
      Чемпионат Белоруссии - 29 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Витебск – Ислочь на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ясинский или Vitali Zhukovski? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витебск и Ислочь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витебск и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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