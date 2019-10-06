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Энергетик-БГУ - Витебск

Чемпионат Белоруссии - 6 октября 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Энергетик-БГУ – Витебск на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Belyavski или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Энергетик-БГУ и Витебск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Энергетик-БГУ и Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

