Шахтер Солигорск
    -
    18:00
    05.10.19
    Строитель
    Торпедо-БелАЗ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 24
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      Шахтер Солигорск - Торпедо-БелАЗ
      Чемпионат Белоруссии - 5 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Шахтер Солигорск – Торпедо-БелАЗ на Eurosport.ru! 5 октября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ташуев или Олег Кубарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Солигорск и Торпедо-БелАЗ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер Солигорск и Торпедо-БелАЗ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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