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Ислочь - Торпедо Жодино

Чемпионат Белоруссии - 31 мая 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Торпедо Жодино на Eurosport.ru! 31 мая 2019 года в 18:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Vitali Zhukovski или Олег Кубарев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Торпедо Жодино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ислочь и Торпедо Жодино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

