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Слуцк - Минск

Чемпионат Белоруссии - 23 июня 2019

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Минск на Eurosport.ru! 23 июня 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Vitaliy Pavlov или Андрей Разин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слуцк и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Слуцк и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

